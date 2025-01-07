Ирина Роднина: «Учитывая, что в 2025 году нам приоткрывают дверку для дальнейшего участия в международных турнирах, то какой-то свежий ветер начинает дуть»
Ирина Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.
«Как оценю уровень нашего фигурного катания сейчас? Когда все время варишься в своем соку, интерес быстро пропадает.
Спорт — поступательный процесс. После соревнований в своей стране должен быть выход дальше. Сейчас этого выхода нет, чемпионат России — потолок.
Хотя учитывая, что в 2025 году нам приоткрывают дверку для дальнейшего участия в международных турнирах, то какой-то свежий ветер начинает дуть», — сказала Роднина.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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