Ирина Роднина: «Учитывая, что в 2025 году нам приоткрывают дверку для дальнейшего участия в международных турнирах, то какой-то свежий ветер начинает дуть»

Ирина Роднина высказалась об уровне фигурного катания в России.

«Как оценю уровень нашего фигурного катания сейчас? Когда все время варишься в своем соку, интерес быстро пропадает.

Спорт — поступательный процесс. После соревнований в своей стране должен быть выход дальше. Сейчас этого выхода нет, чемпионат России — потолок.

Хотя учитывая, что в 2025 году нам приоткрывают дверку для дальнейшего участия в международных турнирах, то какой-то свежий ветер начинает дуть», — сказала Роднина.