Ирина Роднина: «Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е почувствовали свободу, но вместе с ней пришла и безответственность»
Ранее с такой инициативой выступили активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), которые направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину.
«Запрет двойного гражданства? Вы знаете, что у нас сенаторы, депутаты, чиновники класса «А» не имеют право не только на гражданство, но и на вид на жительство. Это еще касается и многих других структур.
Если запретят двойное гражданство, то ничего страшного в этом нет. Мы в 90-е и 00-е почувствовали определенную свободу, но вместе с ней пришла и безответственность. Она проявляется очень просто — исключительно потребительским отношением к своему государству, к его законам», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы.
Роднина – на вопрос о гражданстве США: «Зачем мне оправдываться за что-то, чего я не совершала и чего у меня нет?»
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