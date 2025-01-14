«Хольштайн Киль» – «Боруссия» Дортмунд. Онлайн-трансляция начнется в 20:30

«Боруссия» Дортмунд сыграет с «Хольштайн Килем» в гостях в 17-м туре Бундеслиги.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 3». Таблица Бундеслиги Статистика Бундеслиги