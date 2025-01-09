Пау Лопес не перейдет в «Ланс», несмотря на объявление трансфера. «Марсель» договорился о новой аренде, но «Жирона» захотела сохранить вратаря до конца общего этапа ЛЧ
Ранее сообщалось, что марсельцы отдали Пау Лопеса во вторую аренду за год. Голкипер, выступавший за «Жирону», должен был перейти в «Ланс».
О трансфере был объявлено официально, однако соглашение об аренде было отменено. Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Blood and Gold, это произошло из-за желания «Жироны» «сохранить игрока до 29 января».
Утверждается, что причиной решения испанского клуба стала невозможность внесения еще одного вратаря в список игроков, которые могут выступать в Лиге чемпионов. 29 января завершится общий этап турнира.
В настоящее время «Жирона» не входит в число 24 команд, которые смогут бороться за плей-офф, занимая 30-е место в общей таблице.
В этом сезоне ЛЧ в составе «Жироны» было 2 опытных вратаря, включая Лопеса, а также 3 молодых голкипера в возрасте от 17 до 20 лет. 36-летний вратарь Хуан Карлос Мартин не был включен в заявку на турнир. В связи с этим «Жирона» опасалась, что ей придется выпустить в ЛЧ неопытного голкипера в случае травмы основного 1-го номера Пауло Гассаниги.
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