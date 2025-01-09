Пау Лопес не перейдет в «Ланс», несмотря на объявление трансфера. «Марсель» договорился о новой аренде, но «Жирона» захотела сохранить вратаря до конца общего этапа ЛЧ

Трансфер вратаря «Марселя» Пау Лопеса в «Ланс» сорвался.

Ранее сообщалось , что марсельцы отдали Пау Лопеса во вторую аренду за год. Голкипер, выступавший за «Жирону», должен был перейти в «Ланс ».

О трансфере был объявлено официально, однако соглашение об аренде было отменено. Как сообщает RMC Sport со ссылкой на Blood and Gold, это произошло из-за желания «Жироны» «сохранить игрока до 29 января».

Утверждается, что причиной решения испанского клуба стала невозможность внесения еще одного вратаря в список игроков, которые могут выступать в Лиге чемпионов. 29 января завершится общий этап турнира.

В настоящее время «Жирона » не входит в число 24 команд, которые смогут бороться за плей-офф, занимая 30-е место в общей таблице.

В этом сезоне ЛЧ в составе «Жироны» было 2 опытных вратаря, включая Лопеса, а также 3 молодых голкипера в возрасте от 17 до 20 лет. 36-летний вратарь Хуан Карлос Мартин не был включен в заявку на турнир. В связи с этим «Жирона» опасалась, что ей придется выпустить в ЛЧ неопытного голкипера в случае травмы основного 1-го номера Пауло Гассаниги .