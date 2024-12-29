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Сака о травме: «Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, вернусь более сильным!»

Букайо Сака высказался о своем восстановлении от травмы.

Вингер «Арсенала» перенес операцию на задней поверхности бедра и пропустит более двух месяцев.

«Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, и я вернусь более сильным! Спасибо всем за ваши сообщения», – написал Сака.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: инстаграм Букайо Сака
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