Сака о травме: «Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, вернусь более сильным!»

Букайо Сака высказался о своем восстановлении от травмы.

Вингер «Арсенала » перенес операцию на задней поверхности бедра и пропустит более двух месяцев.

«Большинство видит препятствия, но мало кто видит возможности. Восстановление началось, и я вернусь более сильным! Спасибо всем за ваши сообщения», – написал Сака .