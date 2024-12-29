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Сеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED представила проект «Что для тебя спорт?» с участием Павлюченко, Куруча, Big Russian Boss и других героев бренда

Сеть мультибрендовых магазинов AMAZING RED подвела итоги 2024 года в своем новом проекте «Что для тебя спорт?». В нем приняли участие 100 героев, которые стали партнерами и друзьями бренда. Среди них –  Илья Куруч, Big Russian Boss, Дмитрий Журавлев, Ирина Горбачева, Роман Павлюченко, MIRÈLE и другие спортсмены, музыканты, танцоры, актеры, комики, режиссеры, фотографы, предприниматели, креаторы и сотрудники известных проектов и изданий.  

Бренд, отметивший свою первую годовщину в 2024 году, популяризирует спорт, поэтому всем героям проекта был задан вопрос: «Что для тебя спорт?». Результаты были собраны в карточки, на которых участники также демонстрируют образы из AMAZING RED.

С ответами героев проекта можно ознакомиться на сайте. Фотографии карточек доступны по ссылке

AMAZING RED – сеть мультибрендовых магазинов по всей России, которая предлагает любителям спорта и уличного стиля одежду, обувь и аксессуары от таких брендов, как PUMA, Nike, Asics и Hoka.

Опубликовано: Sports
logoстиль
logoРоман Павлюченко
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