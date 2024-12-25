Касадо о том, что «Барса» поборется за все трофеи: «Есть повод мыслить масштабно. Важно исправить ошибки, убившие нас в Ла Лиге, и знать, что мы делаем не так»
Марк Касадо считает, что «Барселона» может бороться за все трофеи в этом сезоне.
– Видите ли вы, что команда борется за все [титулы]?
– Да, я так думаю. Полагаю, есть повод мыслить масштабно.
Прежде всего, важно исправить эти ошибки, которые немного убили нас в последние дни Ла Лиги, и знать, что мы делаем не так, чтобы мы могли это изменить.
– После тех лет в Лиге чемпионов, утопично ли говорить, что в этом году можно выиграть?
– Что ж, мы уверены в том, что будем играть каждый матч с большим энтузиазмом, так что, надеюсь, так оно и будет, – сказал полузащитник «Барселоны».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Mundo Deportivo
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