Касадо о том, что «Барса» поборется за все трофеи: «Есть повод мыслить масштабно. Важно исправить ошибки, убившие нас в Ла Лиге, и знать, что мы делаем не так»

Марк Касадо считает, что «Барселона» может бороться за все трофеи в этом сезоне.

– Видите ли вы, что команда борется за все [титулы]?

– Да, я так думаю. Полагаю, есть повод мыслить масштабно.

Прежде всего, важно исправить эти ошибки, которые немного убили нас в последние дни Ла Лиги, и знать, что мы делаем не так, чтобы мы могли это изменить.

– После тех лет в Лиге чемпионов, утопично ли говорить, что в этом году можно выиграть?

– Что ж, мы уверены в том, что будем играть каждый матч с большим энтузиазмом, так что, надеюсь, так оно и будет, – сказал полузащитник «Барселоны».