Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. «Бетис» и «Хайденхайм» – сеяные, «Гент» и «Копенгаген» – несеяные

Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

Процедура состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-24 места, проведут спаренные стыковые матчи.

Занявшие места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа будут сеяными во время жеребьевки и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые заняли 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е места, встретятся с командами, которые заняли 21-22-е места и так далее.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала. Игры пройдут 13 февраля и 20 февраля 2025 года.

Сеяные команды:

9. «Ягеллония» (Польша);

10. «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

11. АПОЭЛ (Кипр);

12. «Пафос» (Кипр);

13. «Панатинаикос » (Греция);

14. «Олимпия» (Словения);

15. «Бетис » (Испания);

16. «Хайденхайм » (Германия).

Несеяные команды:

17. «Гент» (Бельгия);

18. «Копенгаген » (Дания);

19. «Викингур» Рейкьявик (Исландия);

20. «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);

21. «Целе» (Словения);

22. «Омония» (Кипр);

23. «Мольде » (Норвегия);

24. «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия).