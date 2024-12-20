Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. «Бетис» и «Хайденхайм» – сеяные, «Гент» и «Копенгаген» – несеяные
Процедура состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.
Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-24 места, проведут спаренные стыковые матчи.
Занявшие места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа будут сеяными во время жеребьевки и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.
Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые заняли 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е места, встретятся с командами, которые заняли 21-22-е места и так далее.
Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала. Игры пройдут 13 февраля и 20 февраля 2025 года.
Сеяные команды:
9. «Ягеллония» (Польша);
10. «Шэмрок Роверс» (Ирландия);
11. АПОЭЛ (Кипр);
12. «Пафос» (Кипр);
13. «Панатинаикос» (Греция);
14. «Олимпия» (Словения);
15. «Бетис» (Испания);
16. «Хайденхайм» (Германия).
Несеяные команды:
17. «Гент» (Бельгия);
18. «Копенгаген» (Дания);
19. «Викингур» Рейкьявик (Исландия);
20. «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);
21. «Целе» (Словения);
22. «Омония» (Кипр);
23. «Мольде» (Норвегия);
24. «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия).
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