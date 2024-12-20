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Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций. «Бетис» и «Хайденхайм» – сеяные, «Гент» и «Копенгаген» – несеяные

Сегодня пройдет жеребьевка стыковых матчей Лиги конференций.

Процедура состоится в швейцарском Ньоне и начнется в 15:00 по московскому времени.

Восемь лучших команд общего этапа напрямую вышли в 1/8 финала. Команды, занявшие 9-24 места, проведут спаренные стыковые матчи.

Занявшие места с 9-го по 16-е по итогам общего этапа будут сеяными во время жеребьевки и сыграют с командами, занявшими места с 17-го по 24-е. Ответные стыковые матчи сеяные проведут дома.

Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые заняли 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е места, встретятся с командами, которые заняли 21-22-е места и так далее.

Победители стыковых матчей выйдут в 1/8 финала. Игры пройдут 13 февраля и 20 февраля 2025 года.

Сеяные команды:

9. «Ягеллония» (Польша);

10. «Шэмрок Роверс» (Ирландия);

11. АПОЭЛ (Кипр);

12. «Пафос» (Кипр);

13. «Панатинаикос» (Греция);

14. «Олимпия» (Словения);

15. «Бетис» (Испания);

16. «Хайденхайм» (Германия).

Несеяные команды:

17. «Гент» (Бельгия);

18. «Копенгаген» (Дания);

19. «Викингур» Рейкьявик (Исландия);

20. «Борац Баня-Лука» (Босния и Герцеговина);

21. «Целе» (Словения);

22. «Омония» (Кипр);

23. «Мольде» (Норвегия);

24. «ТСЦ Бачка Топола» (Сербия).

Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт УЕФА
logoЛига конференций УЕФА
logoХайденхайм
logoОлимпия Любляна
logoБорац Баня-Лука
logoВикингур Рейкьявик
logoПафос
logoОмония
logoКопенгаген
logoБетис
logoШэмрок Роверс
logoМольде
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