Зюле пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа. Защитнику «Боруссии» может потребоваться операция
Никлас Зюле выбыл на долгий срок из-за травмы.
Защитник дортмундской «Боруссии» получил повреждение голеностопа во время матча с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и был заменен на 83-й минуте.
«Никлас Зюле пропустит несколько месяцев. У него серьезная травма.
Вчера вечером я разговаривал с Ники по телефону. Сначала мы должны осознать диагноз. Пока неясно, будет ли защитник проходить консервативное лечение или перенесет операцию», – сказал главный тренер дортмундской команды Нури Шахин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Get German Football News
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