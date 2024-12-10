Зюле пропустит несколько месяцев из-за травмы голеностопа. Защитнику «Боруссии» может потребоваться операция

Никлас Зюле выбыл на долгий срок из-за травмы.

Защитник дортмундской «Боруссии » получил повреждение голеностопа во время матча с менхенгладбахской «Боруссией» (1:1) и был заменен на 83-й минуте.

«Никлас Зюле пропустит несколько месяцев. У него серьезная травма.

Вчера вечером я разговаривал с Ники по телефону. Сначала мы должны осознать диагноз. Пока неясно, будет ли защитник проходить консервативное лечение или перенесет операцию», – сказал главный тренер дортмундской команды Нури Шахин .