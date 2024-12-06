Директор «Реала» Бутрагеньо: «Хотим выиграть клубный ЧМ. Мы сосредоточены на победе, независимо от турнира»
Эмилио Бутрагеньо заявил о желании «Реала» выиграть клубный чемпионат мира.
«Мы очень рады этому турниру и хотим попытаться выиграть его. Всякий раз, когда мы играем, мы сосредоточены на победе, независимо от турнира.
Мы хотим почувствовать этот трепет от того, что приносим радость нашим болельщикам в США и тем, кто приедет из Европы.
Мы надеемся, что сможем выйти в финал и, если получится, поднять трофей», – сказал директор «Реала» Эмилио Бутрагеньо.
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Реала»
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