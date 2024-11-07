Эквадорский талант сбежал от допинг-бана в Чемпионшип. Не помогло

Зря ел креветки.

Эквадорский талант Оскар Самбрано забанен на два года за нарушение антидопинговых правил. Интересен контекст: 20-летний полузащитник узнал о преследовании в Эквадоре – и перешел в «Халл», где тоже осознавали все риски.

Фанаты считают, что Оскар уехал из Эквадора в надежде избежать бана. Не помогло.

Оскар поел креветок и принял лекарство от аллергии, где было запрещенное вещество

«Халл» арендовал Оскара этим летом у эквадорского «ЛДУ Кито» после странной истории. По версии юристов игрока, он неумышленно принял запрещенное вещество. Когда стало плохо после креветок, выпил противоаллергическое лекарство без консультации с врачами. Адвокаты уточняют, что без этих таблеток Оскар рисковал бы здоровьем.

В итоге рискнул карьерой.

Футболист сдал положительную пробу после матча Рекопы Южной Америки (играет победитель Кубка Либертадорес против победителя Копа Судамерикана) против бразильского «Флуминенсе» и получил бан в Кубке Либертадорес. Футбольная федерация Эквадора с мая вела собственное расследование, во время которого «Халл» и забрал футболиста

«Халл» знал о возможном бане

Британцы взвесили риски и все же пошли на сделку, зная о возможных последствиях. Верили в невиновность игрока и оценили его талант. Тем боле что в октябре главный тренер сборной Эквадора Себастьян Беккасесе даже вызвал Самбрано на матчи отбора к ЧМ‑2026 против Парагвая и Уругвая.

Планы сорвались. По сообщениям «Халла», Оскара все же дисквалифицировали за нарушение антидопингового регламента Южноамериканской конфедерации. Теперь совсем без футбола.

Владелец «Халла» Акун Иликали предполагал, что возможный бан отпугнул более крупные клубы.

«У него есть проблемы, но мы верим в него, – признал турецкий владелец еще в августе. – Он рассказал нам свою историю. Ему грозит дисквалификация, но мы считаем его невиновным. Оскар просто объяснил нам все, нам бюджет позволяет нам получить такого игрока. Если что-то произойдет, то, конечно, не будет никакого ущерба для клуба. Мы возьмем на себя этот риск, это нормально».

Сам футболист пару недель назад уверял, что юристы успешно ведут его дело.

«Я знаю, что есть много сомнений, но по этому вопросу я не могу сказать многого, – отметил полузащитник. – Этим занимаются мои адвокаты. Думаю, все идет хорошо. Они сказали мне, что временами я должен наслаждаться игрой, чтобы заслужить место в составе, именно это я и делаю.

Вопрос решают они, и я верю, что, слава богу, все идет как надо. Это (употребление допинга) не было чем-то преднамеренным. Люди могут думать что угодно, у них есть на это полное право, но сам-то я знаю, как все было и что произошло на самом деле. Я спокоен, усердно тренируюсь и надеюсь, что мне дадут возможность произвести впечатление».

Оскар успел провести в Чемпионшипе 8 матчей, 5 из которых в старте. Забил гол и отдал одну результативную передачу.

Адвокаты планируют апелляцию.

Фото: Gettyimages.ru /George Wood