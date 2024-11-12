Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в возрасте 22 лет после травм в ДТП. Авария произошла месяц назад

Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в результате травм после ДТП.

Полузащитник скончался в возрасте 22 лет после травм, полученных в ДТП.

Авария произошла 7 октября в городе Кито.

Марко Ангуло представлял эквадорские «Индепендьенте» и «Кито», а также «Цинциннати».

В сезоне-2022/23 Ангуло вместе с «Цинциннати» стал победителем регулярного чемпионата МЛС. Вместе с «Индепендьенте» в сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Судамерикана.

В составе сборной Эквадора Ангуло провел два матча.