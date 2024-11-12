Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в возрасте 22 лет после травм в ДТП. Авария произошла месяц назад
Футболист сборной Эквадора Марко Ангуло умер в результате травм после ДТП.
Полузащитник скончался в возрасте 22 лет после травм, полученных в ДТП.
Авария произошла 7 октября в городе Кито.
Марко Ангуло представлял эквадорские «Индепендьенте» и «Кито», а также «Цинциннати».
В сезоне-2022/23 Ангуло вместе с «Цинциннати» стал победителем регулярного чемпионата МЛС. Вместе с «Индепендьенте» в сезоне-2021/22 он выиграл Кубок Судамерикана.
В составе сборной Эквадора Ангуло провел два матча.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: As
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