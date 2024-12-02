Около 56 человек погибли в давке после стычки болельщиков в Гвинее. Драка началась из-за спорного решения судьи – фанаты бросали камни и выбежали на поле, полиция применила слезоточивый газ

Порядка 56 человек погибли в результате стычки болельщиков в Гвинее.

Команды городов Лабе и Нзерекоре сыграли в воскресенье в финале турнира в честь военного лидера страны Мамади Думбуя.

По данным местных СМИ, давка произошла после того, как между фанатами вспыхнула драка из-за спорного решения судьи. Оно разозлило болельщиков, которые начали бросать камни, сообщает Media Guinea.

Guinea Panorama подчеркивает, что насилие «быстро нарастало, и на стадионе царила паника, в то время как полиция применила слезоточивый газ».

Видеоролики, которые, как предполагается, были сделаны на месте событий, показывают, как часть толпы протестовала против судейства, прежде чем начались столкновения, когда фанаты выбежали на поле.

На видео, подлинность которых BBC и AFP не сумели подтвердить, среди людей на земле также можно увидеть нескольких детей. На снимках же видно, как фанаты карабкаются через стены, пытаясь выбраться со стадиона.

Правительство Гвинеи впоследствии заявило, что около 56 человек погибли и еще больше получили ранения. Основные жертвы зафиксированы во время давки.