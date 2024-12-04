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Денисов об идее провести шоу-матч «Спартака» с клубом Промеса в Дубае: «Это не то, что нужно на сборах, наверное. Но думаю, что мы увидимся с Квинси»

Защитник «Спартака» Даниил Денисов надеется встретиться с Квинси Промесом в ОАЭ.

Экс-футболист «Спартака» стал игроком «Дубай Юнайтед» из 2-й лиги ОАЭ в сентябре. Московский клуб в феврале 2025 года примет участие в розыгрыше Winline Зимнего кубка РПЛ в Дубае. 

«Наверное, шоу-матч с «Дубай Юнайтед» – это не то, что нужно на сборах. Там все-таки будет подготовка к сезону. Но я думаю, что мы увидимся с Промесом в Эмиратах», – сказал Денисов.

Следующее заседание по делу об экстрадиции Квинси в Нидерланды пройдет в конце декабря.

Напомним, суд в Амстердаме заочно осудил Промеса на 6 лет по делу об организации контрабанды наркотиков. Также футболист был приговорен к 1,5 года тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «Чемпионат»
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