«Динамо» обратилось в ЭСК из-за неудаления Ньямси и Воробьева в матче с «Локомотивом»
«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».
«Динамо» вышло в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив «Локомотив» (1:2, 1:0, по пенальти 4:3).
Бело-голубые попросили ЭСК разобрать эпизоды с непоказанными вторыми желтыми карточками игрокам железнодорожников защитнику Жерзино Ньямси и нападающему Дмитрию Воробьеву за грубую игру на 70-й и 92-й минутах ответной встречи.
В полуфинале Пути РПЛ «Динамо» встретится с ЦСКА.
Кукуян не дал вторую желтую Ньямси за удар по лицу Тюкавину в матче «Локо» и «Динамо»
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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