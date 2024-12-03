«Динамо» обратилось в ЭСК из-за неудаления Ньямси и Воробьева в матче с «Локомотивом»

«Динамо» обратилось в ЭСК РФС по итогам матча с «Локомотивом».

«Динамо» вышло в 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России, выбив «Локомотив» (1:2, 1:0, по пенальти 4:3). Бело-голубые попросили ЭСК разобрать эпизоды с непоказанными вторыми желтыми карточками игрокам железнодорожников защитнику Жерзино Ньямси и нападающему Дмитрию Воробьеву за грубую игру на 70-й и 92-й минутах ответной встречи. В полуфинале Пути РПЛ «Динамо» встретится с ЦСКА. Кукуян не дал вторую желтую Ньямси за удар по лицу Тюкавину в матче «Локо» и «Динамо»