Первый матч Аморима: внедрил тройку и фирменные атрибуты – интересно, но ооочень сыро

Наблюдения Вадима Лукомского.

Анонсируя дебют в «МЮ», Рубен Аморим очень грамотно расставил акценты:

«Думаю, вы увидите идею уже в первом матче. Она может вам понравиться или не понравиться, но вы ее точно увидите. Вы увидите, как мы хотим располагаться. Вы увидите очертания того, чего мы хотим достичь. Нужно держать в уме, что перед первой игрой у нас будет всего пара тренировок, а АПЛ – лучшая лига мира. Если вы хотите, чтобы я пообещал что-то, то обещаю, что увидите идею. Лишь это я могу гарантировать».

Так и получилось. «МЮ» не выглядел убедительнее «Ипсвича» («Без Онаны мы могли проиграть», – фиксировал португалец), но классические для Аморима атрибуты уже прослеживаются – в очень сыром виде.

Кажется, разговор о первом матче португальца уместно построить в формате: что уже видно, а чего – не хватает.

Что уже видно?

1. Схема с тройкой. Не сюрприз, но зафиксируем, что с первого матча Рубен использует фирменную конструкцию с тремя центральными – не помешала даже численная нехватка номинальных центрдефов (Лисандро Мартинес, Лени Йоро и Харри Магуайр травмированы). Правым центральным вышел Нуссаир Мазрауи.

Аналогичные проблемы были с латералями. После манипуляции с позицией Мазрауи справа пришлось использовать вингера Амада Диалло. Не все ходы были удачными, но Аморим очень четко продемонстрировал, что будет работать от схемы: обучать игроков нужным ролям и затыкать дыры имеющимися ресурсами.

2. Фирменные розыгрыши. В «Спортинге» у Аморима был фирменный прием при построении атаки на своей трети: один центральный защитник поднимался в опорную для образования квадрата в центральной зоне. Дальше выманивание соперника, поиски свободного игрока и атака на пространстве.

Первый гол – классическая заготовка Аморима:

Красивее всего замысел сработал именно в начале матча, но намерение так разыгрывать и атаковать на пространстве было постоянным:

Пожалуй, это пока самый работающий элемент из классики Аморима. Было еще несколько выходов на пространстве.

3. Эксперименты с позициями игроков. Позиционная атака Аморима строится на структурном расположении: 3+2 в первой стадии и атакующая пятерка выше (в нее входят и латерали). Так делают многие топ-клубы:

Особенность Аморима в том, как он влияет на игру через наполнение структуры. В «Спортинге» он любил насыщать состав более атакующими или более оборонительными исполнителями в зависимости от задач и слабых сторон соперника. Часто это вело к атакующим исполнителям в номинально оборонительных ролях, когда нужно взламывать соперника.

Мышление в таком ключе прослеживалось во втором тайме. Люк Шоу заменил Эванса – более атакующий вариант на месте левого центрального. Бруну после перестановок отправился в опорную зону – в пару к Мануэлю Угарте. В атакующем трио присутствовали сразу оба форварда – Расмус Хейлунд и Джошуа Зиркзи.

Попытки раскрыть игру таким образом не перевесили структурные изъяны: моменты не пошли, но характерная черта проявилась. У Аморима всегда одна схема, но ее наполнение может многое сказать о намерениях. Таким образом он регулирует заточенность команды на атаку или оборону.

Все нововведения смотрелись сыро, но очертания понятны. Аморим не обманул, но поступил грамотно, сбив ожидания. Он продолжил заниматься этим и после игры: «Знаю, что болельщики недовольны, но нам нужно многое менять. Продолжительное время мы будем мучаться в матчах. Некоторые игроки были с нами всего два дня».

Чего не хватает?

1. Понимания, как обороняться внутри схемы. Схема Аморима предполагает расположение 5-2-3 с разделением на две пятерки. Пять футболистов держат линию защиты, а другая пятерка перекрывает центр. Такое расположение было частым:

А вот смещения внутри формации оставляли желать лучшего. Самый частый баг – неспособность разжиматься и начинать давление. В «Спортинге» команда сначала принимала схему, а через пару передач соперника кто-то из атакующей тройки начинал прессинг (заранее убедившись, что партнеры готовы поддержать).

«МЮ» застревал на стадии пассивной игры в 5-2-3 – без этого момента перехода в давление. С одной стороны, это лучше, чем пойти в давление, когда часть команды не готова (привет, Эрик). С другой, это позволяло сопернику готовить затяжные атаки, а «Юнайтед» вынуждало слишком низко возвращать мяч – из-за чего тяжелее атаковать на пространстве.

2. Слаженности и взаимопонимания в атаке. «Кажется, мои игроки слишком много думают. Из-за этого мы теряли мяч даже без давления со стороны соперника. Но я благодарен футболистам за то, что пытались следовать нашему плану», – зафиксировал Аморим.

Сильнее всего это сказывалось на позиционных атаках. Например, в этом моменте Бруну подсказывает Де Лигту быстро отдать на Мазрауи:

Голландец делает лишние касания. «Ипсвич» успевает подготовить давление. В первом случае Джеку Тейлору (№14) приходилось разрываться между Бруну и спустившимся Зиркзи. Мазрауи мог сыграть на этом и выбрать свободный вариант. За время промедления «Ипсвич» разобрался и уверенно закрыл все опции:

Речь именно о таких простых вещах, но когда они возникают почти в каждом действии, соперник получает существенную фору.

3. Надежности на флангах. Лучшие моменты «Ипсвича» так или иначе вскрывали слабости «МЮ» при обороне флангов. Далот и Диалло очень старались (с точки зрения соблюдения позиций), но давали слишком много времени и комфорта на подготовку обострений.

В интервью Гари Невиллу Аморим рассказывал о планах по этим позициям: «В разных матчах у нас тут будут играть и фулбеки, и вингеры. Зависит от матча. На первых порах я хотел бы использовать тут фулбеков, потому что обучить вингера обороняться в этой роли труднее. Но у нас не так много вариантов. Мы не сможем ставить одних и тех же исполнителей в каждой встрече».

Пока от нехватки понимания, как обороняться в новой системе, страдают оба фланга.

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Аморим понимает степень изменений, которые необходимы для внедрения его системы – и грамотно управляет ожиданиями. Пока это главное достижение. Видны изменения в замыслах, но качественного прорыва пока не случилось (что нормально).

Из хорошего: первый гол – знакомый по «Спортингу» прием. Такие скопированные с тренировочного поля голы всегда приятны, но это лишь эпизод внутри посредственного матча.

Фото: Gettyimages.ru /Richard Pelham