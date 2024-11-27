«Зенит» принимает «Крылья Советов». Поддержите петербуржцев на стадионе!
«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ.
Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».
Петербуржцы после 16 туров идет на первом месте в чемпионате, набрав 39 очков. Самарцы же находятся на 12-м месте с 15-ю очками.
Матч откроет яркая церемония в чаше стадиона и концерт Виктории Дайнеко. Кроме того, гости стадиона могут поучаствовать в розыгрышах призов, посетить развлекательные площадки для всех возрастов, множество точек питания с блюдами разных стран, фотозоны и станции с аквагримом. Петербуржцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!
Билеты на матч можно приобрести по ссылке.
Опубликовано: Sports
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