«Зенит» принимает «Крылья Советов». Поддержите петербуржцев на стадионе!

«Зенит» сыграет с «Крыльями Советов» в 17-м туре Мир РПЛ.

Матч пройдет в воскресенье, 1 декабря, в 16:30 на стадионе «Газпром Арена».

Петербуржцы после 16 туров идет на первом месте в чемпионате, набрав 39 очков. Самарцы же находятся на 12-м месте с 15-ю очками.

Матч откроет яркая церемония в чаше стадиона и концерт Виктории Дайнеко. Кроме того, гости стадиона могут поучаствовать в розыгрышах призов, посетить развлекательные площадки для всех возрастов, множество точек питания с блюдами разных стран, фотозоны и станции с аквагримом. Петербуржцы, команде нужна ваша поддержка в домашнем матче!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .