Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»

Федерико Вальверде высказался о победе «Реала» над «Леганесом» (3:0).

Уругваец вышел на поле с капитанской повязкой.

– Какие мысли по этому матчу?

– Думаю о победе, в первую очередь. Главное – продолжать набирать три очка и приближаться к «Барселоне». Я счастлив, потому что сегодня исполнил мечту: стать капитаном такого великого клуба. Со мной была моя жена, но мне бы очень хотелось, чтобы здесь были и мои родители. Очень счастлив, доволен и горжусь тем, что могу представлять «Реал » в таком качестве.

– Насколько этот день особенный?

– Очень особенный. Я благодарен всем капитанам, которые были в этом клубе: Серхио [Рамосу ], Начо , Марсело, Кариму [Бензема ], Карвахалю, Модричу , Лукасу Васкесу... Они передали нам ценности этого клуба, научили нас, тех, кто приехал издалека, как нужно защищать эту эмблему.

– В чем секрет такого удара со штрафного?

– Огромная радость продолжать забивать голы в этой команде. Во всем виноват тренер, который всегда настаивает, чтобы я бил по воротам.

– Анчелотти сказал, что вы третий лучший правый защитник. Как вы к этому относитесь?

– Хорошо, с большим доверием. Если перед тобой открывают двери, нужно делать все правильно. Я стараюсь показывать лучшее, на что способен, в каждом матче и наблюдать за тем, что делают Карвахаль и Луки (Лукас Васкес – Спортс’‘) на этой позиции, – сказал полузащитник «Реала».