Вальверде о 3:0 с «Леганесом»: «Я исполнил мечту – стал капитаном такого великого клуба. Горжусь, что могу представлять «Реал» в таком качестве. Огромная радость забивать в этой команде»
Уругваец вышел на поле с капитанской повязкой.
– Какие мысли по этому матчу?
– Думаю о победе, в первую очередь. Главное – продолжать набирать три очка и приближаться к «Барселоне». Я счастлив, потому что сегодня исполнил мечту: стать капитаном такого великого клуба. Со мной была моя жена, но мне бы очень хотелось, чтобы здесь были и мои родители. Очень счастлив, доволен и горжусь тем, что могу представлять «Реал» в таком качестве.
– Насколько этот день особенный?
– Очень особенный. Я благодарен всем капитанам, которые были в этом клубе: Серхио [Рамосу], Начо, Марсело, Кариму [Бензема], Карвахалю, Модричу, Лукасу Васкесу... Они передали нам ценности этого клуба, научили нас, тех, кто приехал издалека, как нужно защищать эту эмблему.
– В чем секрет такого удара со штрафного?
– Огромная радость продолжать забивать голы в этой команде. Во всем виноват тренер, который всегда настаивает, чтобы я бил по воротам.
– Анчелотти сказал, что вы третий лучший правый защитник. Как вы к этому относитесь?
– Хорошо, с большим доверием. Если перед тобой открывают двери, нужно делать все правильно. Я стараюсь показывать лучшее, на что способен, в каждом матче и наблюдать за тем, что делают Карвахаль и Луки (Лукас Васкес – Спортс’‘) на этой позиции, – сказал полузащитник «Реала».
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