Месси выпустит в продажу кастомизированные велосипеды в коллаборации с известным велогонщиком в 2025-м. Цена составит от 10 000 до 15 000 евро
Лионель Месси открыл для себя новое направление бизнеса.
Как передает Relevo, аргентинец является большим поклонником велоспорта и в ближайшие месяцы выпустит в продажу собственный персонализированный велосипед.
Это будет кастомизированная модель премиум-класса, сопоставимая с лучшими велосипедами мира. Официальная дата пока выпуска неизвестна, но Месси и его команда планируют выйти на рынок велоспорта в 2025 году.
Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с известным велогонщиком мирового уровня, а его цена, по оценкам, будет варьироваться от 10 000 до 15 000 евро.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Relevo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости