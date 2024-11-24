Месси выпустит в продажу кастомизированные велосипеды в коллаборации с известным велогонщиком в 2025-м. Цена составит от 10 000 до 15 000 евро

Лионель Месси открыл для себя новое направление бизнеса.

Как передает Relevo, аргентинец является большим поклонником велоспорта и в ближайшие месяцы выпустит в продажу собственный персонализированный велосипед.

Это будет кастомизированная модель премиум-класса, сопоставимая с лучшими велосипедами мира. Официальная дата пока выпуска неизвестна, но Месси и его команда планируют выйти на рынок велоспорта в 2025 году.

Велосипед будет выпущен в сотрудничестве с известным велогонщиком мирового уровня, а его цена, по оценкам, будет варьироваться от 10 000 до 15 000 евро.