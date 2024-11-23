Закария о том, что «Монако» близок к выходу в плей-офф ЛЧ: «Мы здорово начали. В каждом матче стараемся играть на победу» 

Денис Закария оценил старт «Монако» в текущей Лиге чемпионов.

- Вы набрали 10 очков в четырех играх Лиги чемпионов. В матче с «Бенфикой» у вас будет возможность снять все вопросы о выходе в плей-офф. Может ли груз ответственности сказаться на вашей игре в ближайшей встрече?

– Я так не думаю, потому что мы движемся от матча к матчу. В каждом матче мы стараемся играть на победу, поэтому в ближайшей игре мы не будем отказываться от своих принципов и постараемся сделать все, чтобы добиться успеха.

Посмотрим, как все будет складываться дальше. На данном этапе можно сказать, что мы здорово начали, – сказал хавбек «Монако».