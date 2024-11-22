«Монако» – «Брест». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Монако» примет «Брест» в 12-м туре Лиги 1.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1