Головин о 1-м голе в сезоне: «Приятно забить, особенно когда твой мяч помогает одержать победу»
Полузащитник «Монако» отличился в матче Лиги 1 с «Брестом» (3:2).
— Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но «Брест» непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.
Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным. У обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив третий гол.
— Вы забили впервые в сезоне. Какие эмоции?
— Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка, — сказал Головин.
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