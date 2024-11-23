Головин о 1-м голе в сезоне: «Приятно забить, особенно когда твой мяч помогает одержать победу» 

Александр Головин высказался о своем первом голе в сезоне.

Полузащитник «Монако » отличился в матче Лиги 1 с «Брестом » (3:2).

— Получилась сложная игра, хотя нам удалось забить быстрый гол, а к середине первого тайма мы вели уже 2:0. Кстати, счет мог быть и крупнее, был еще момент с попаданием в штангу. Но «Брест» непростой соперник, все-таки они в этом сезоне играют в Лиге чемпионов и делают это неплохо.

Ситуация осложнилась для нас, когда сразу после перерыва они отыграли один мяч. Поэтому второй тайм получился немного нервным. У обеих команд были возможности забить, однако в целом мы контролировали ситуацию, довели дело до победы и заслуженно выиграли, забив третий гол.

— Вы забили впервые в сезоне. Какие эмоции?

— Конечно, очень приятно забить, особенно когда твой гол помогает команде одержать победу, набрать три очка, — сказал Головин .