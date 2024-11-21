Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев стал лауреатом Национальной спортивной премии в номинации «Спортивный Парнас: журналист года» и получил премию в миллион рублей.

Далее цитата журналиста (пунктуация авторов сайта «Матч ТВ»).

«Я, конечно, рад получить такую награду, это большая честь. Но, все-таки, важно отметить, что такой, по-настоящему индивидуальной награды, в нашем деле быть не может. Это заслуга всего коллектива, так что я считаю, что это награда всему каналу «Матч ТВ», который в непростых условиях с ограниченными возможностями по показу больших международных соревнований, все-таки наполняет эфир интересными событиями, которые мы стараемся интересно комментировать и освещать так, чтобы зритель не ощущал себя оторванным от мирового спорта».

В борьбе за награду он опередил главного редактора «Советского спорта» Евгения Слюсаренко и корреспондента телеканала «Россия 24» Станислава Редикульцева. По мнению жюри, это три самых успешных человека в российских спортивных медиа.

Что именно оценивает жюри?

Необходимые критерии для участия:

● опыт реализации проектов по пропаганде физической культуры, спорта и здорового образа жизни – не менее 2 лет;

● осуществление до настоящего времени журналистской деятельности, связанной с пропагандой физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

● наличие в портфолио за последний год публикаций, репортажей или иных медиапродуктов, получивших широкий охват и позитивные отклики читателей, слушателей или зрителей СМИ.

Чтобы участвовать в конкурсе, необходимо подать документы: заявку, заверенную подписью руководителя редакции и печатью, а также информационную справку, в которую входит краткая биография, указание профессиональных достижений и перечень значимых и актуальных медиаматериалов спортивной направленности за 2024 год.

И это еще не все: участник должен предоставить электронную презентацию с описанием авторских медиапроектов, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни.

Что важно: «В случае равного распределения голосов решающим считается голос председателя конкурсной комиссии».

Кто входит в жюри?

Председатель – советник министра спорта Александр Дюпин.

В число членов конкурсной комиссии – представители пресс-служб министерств спорта Сахалинской и Тамбовской областей, начальники различных отделов министерств физкультуры и спорта Свердловской и Калужской областей, а также отдела по связям с общественностью Поволжского госуниверситета, пресс-атташе Федерации санного спорта России, начальник пресс-службы Федерации хоккея России, а еще – руководитель отдела по связям с общественностью Паралимпийского комитета России.

Самое известное лицо – трехкратная олимпийская чемпионка Мария Киселева. Та самая ведущая шоу «Слабое звено».

Спортсмен года – молотобоец

Валерий Пронкин выполнил на чемпионате России олимпийский норматив, а на командном чемпионате страны метнул молот на 81м, 53см –второй результат сезона в мире.

Спортсменка года – победительница в соревнованиях по художественной гимнастике на играх БРИКС Лала Крамаренко.

Тренером года стала Елена Попкова. Она работает с прыгуньей в высоту Марией Кочановой, которая выиграла в этом году 12 из 13 стартов.

А приз «Эпоха в спорте» получил знаменитый хоккеист и тренер Борис Михайлов.

Кого признавали лучшим журналистом раньше? Конова, Занина, редактора журнала «Физкультура и спорт» и фотографа «Матч ТВ»

В прошлом году журналистом года становился фотограф Андрей Голованов, в позапрошлом – корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин. В 2021-м выиграл главный редактор журнала «Физкультура и спорт» Евгений Богатырев, за год до этого – Василий Конов, на тот момент исполнительный директор медиагруппы «Россия сегодня».

Пять лет назад лучшим журналистом признали Игоря Василиади (курская газета «Арена. Спорт соловьиного края»). Он рассказывал Спортсу, что было необходимо для участия:

«В положении есть ряд трудновыполнимых пунктов. Надо предоставить бумаги вплоть до характеристики с места работы – от трудового коллектива, от местных спортивных властей. Плюс творческие работы – ролики, статьи, программы. Думаю, многих эта муторная процедура и останавливает.

Но я подавал уже четвертый раз. Первый раз никуда и близко не попал. Второй раз где-то мелькнул. Третий – находился в числе номинантов. Сейчас весь пакет документов был готов, а трудовой коллектив – четыре человека: сели в одной комнате, подписали».

На тот момент существовало и интернет-голосование, но решающим стало мнение экспертной комиссии, куда входили главные редакторы «СЭ» (Максим Максимов), «Матч ТВ» (Евгений Дзичковский) и «Спорт 24» (Самвел Авакян).

Василиади прокомментировал успех: «Наверное, звезды так сошлись. В этом году не было крупнейших мероприятий – Олимпиад, чемпионата мира по футболу. В прошлом году, когда я собирался участвовать в конкурсе, мне сказали: «Даже не рыпайся. ЧМ освещают центральные каналы, бесполезно». И я не участвовал. В 2017-м соперниками оказались Елена Вайцеховская и Александр Кузмак. Разные весовые категории по сравнению с региональным журналистом.

А тут сложилась история, что жюри решило поддержать провинцию. Хотя еще тогда я разговаривал с Виктором Гусевым, он был председателем жюри. И он сказал: «Я лично голосовал за вас, но вы же понимаете, кто ваши соперники» – «Ну, конечно. О чем разговор?»

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Globallook Press/Global Look Press ; РИА Новости /Григорий Сысоев; ; vk.com/id27659370