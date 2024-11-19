Абдулфаттах о том, что Идову мог не заиграть в «Зените» из-за цвета кожи: «В Петербурге ухали темнокожим, «в цветах «Зенита» нет черного» – известный лозунг. Рад, что клуб сделал шаг в сторону толерантности»

Басель Абдулфаттах отметил, что «Зенит» стал более толерантным клубом.

– Вы хорошо знакомы с Брайаном Идову. Есть версия, что его карьере в «Зените» помешал цвет кожи. Вы в это верите?

– Считаю, этот фактор имеет место. Когда я играл в «Зените», получал полную поддержку фанатов, они скандировали мою фамилию. Абсолютно никакого негатива.

Но до меня доходили слухи: на этот счет есть какие-то затыки сверху в клубе – не на самом верху, но где-то рядом. Мы же отлично помним: в Петербург приезжали команды с темнокожими футболистами, а на стадионе им улюлюкали, ухали. «В цветах «Зенита» нет черного», — известный лозунг.

Но, опять же, это давно позади. Рад, что «Зенит», Петербург, Россия сделали большой шаг в сторону толерантности, – сказал бывший защитник молодежной команды «Зенита» Басель Абдулфаттах .

«Слышь, нерусский, пошел отсюда!» – слышал от лысых парней в берцах. В школе оскорбляли ровесники, на чемпионате РФ – чьи-то родители. Сейчас это искоренили». Воспитанник «Зенита» Абдулфаттах о ксенофобии