Лотар Маттеус: «Как не было потолка у Месси, так нет его и у Мусиалы. Джамал нужен «Баварии» как лицо клуба, этого не купишь за деньги»

Лотар Маттеус верит, что «Баварии» следует продлить контракт с Джамалом Мусиалой.

«Как не было потолка у Месси , так него его и у Мусиалы , я считаю. Он нужен не только по спортивным причинам, но также нужен как лицо «Баварии». Некоторые футболисты скоро уйдут.

Он нужен как лицо маркетинговой кампании на международном уровне. Это та ценность, которую не купить за деньги», – сказал бывший защитник «Баварии» в эфире Sky Sport Deutschland.