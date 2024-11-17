Каннаваро назвал «Реал» лучшей командой в истории, Марадону – лучшим игроком, Гвардиолу – лучшим тренером
Фабио Каннаваро ответил на вопросы в рамках блица.
– Лучшая команда в мире сейчас?
– «Реал» Мадрид.
– Лучшая команда в истории?
– «Реал» Мадрид.
– Лучшая сборная?
– Италия.
– Лучший футболист в мире сейчас?
– Родри.
– Лучший футболист в истории?
– Марадона.
– Лучший защитник в истории?
– Мальдини.
– Лучший тренер в истории?
– Гвардиола, – сказал экс-игрок «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии.
Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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