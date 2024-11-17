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Каннаваро назвал «Реал» лучшей командой в истории, Марадону – лучшим игроком, Гвардиолу – лучшим тренером

Фабио Каннаваро ответил на вопросы в рамках блица.

– Лучшая команда в мире сейчас?

– «Реал» Мадрид.

– Лучшая команда в истории?

– «Реал» Мадрид.

– Лучшая сборная?

– Италия.

– Лучший футболист в мире сейчас?

Родри.

– Лучший футболист в истории?

Марадона.

– Лучший защитник в истории?

Мальдини.

– Лучший тренер в истории?

Гвардиола, – сказал экс-игрок «Ювентуса», «Реала» и сборной Италии.

Опубликовано: Sports
Источник: «Советский спорт»
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