Главе Перуанской футбольной федерации грозит 20 лет тюрьмы за ОПГ «Галактикос». Группировке вменяют коррупцию, мошенничество, отмывание активов
Агустина Лосано обвиняют в руководстве преступной группировкой «Галактикос», в которую входят и другие руководители федерации. Группировке вменяют коррупцию, мошенничество при управлении юридическими лицами, отмывание активов и другие преступления.
Так, предполагается, что федерация неправомерно использовала средства для привлечения посторонних лиц на матч плей-офф против Австралии (0:0, 4:5 по пенальти) в отборе на ЧМ-2022.
Ранее Лосано был арестован предварительно на 15 суток.
Хорхе Чавес Котрина, координатор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, дал предварительные разъяснения о ходе расследования и его возможных последствиях.
«Речь идет о различных преступлениях, наказание за которые в общей сумме составляет 20 лет.
После полутора лет расследований были собраны веские и качественные доказательства, которые привели к тому, что мы потребовали меры такого характера от судьи предварительного следствия. Суд проанализировал представленные доказательства и постановил потребовать предварительного заключения», – сказал Котрина в разговоре с Canal.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий