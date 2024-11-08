Главе Перуанской футбольной федерации грозит 20 лет тюрьмы за ОПГ «Галактикос». Группировке вменяют коррупцию, мошенничество, отмывание активов

Президент федерации футбола Перу может получить 20 лет тюремного заключения.

Агустина Лосано обвиняют в руководстве преступной группировкой «Галактикос», в которую входят и другие руководители федерации. Группировке вменяют коррупцию, мошенничество при управлении юридическими лицами, отмывание активов и другие преступления.

Так, предполагается, что федерация неправомерно использовала средства для привлечения посторонних лиц на матч плей-офф против Австралии (0:0, 4:5 по пенальти) в отборе на ЧМ-2022.

Ранее Лосано был арестован предварительно на 15 суток.

Хорхе Чавес Котрина, координатор прокуратуры по борьбе с организованной преступностью, дал предварительные разъяснения о ходе расследования и его возможных последствиях.

«Речь идет о различных преступлениях, наказание за которые в общей сумме составляет 20 лет.

После полутора лет расследований были собраны веские и качественные доказательства, которые привели к тому, что мы потребовали меры такого характера от судьи предварительного следствия. Суд проанализировал представленные доказательства и постановил потребовать предварительного заключения», – сказал Котрина в разговоре с Canal.