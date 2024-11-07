Нико Уильямс о «Барсе»: «Ямаль, Бальде и другие засранцы постоянно говорили: «Брат, приезжай». Лето было сложным»

Нико Уильямс рассказал об общении с игроками «Барселоны».

Этим летом 22-летний полузащитник привлек внимание ряда европейских клубов. Его связывали с трансфером в «Барселону», также сообщалось об интересе со стороны «ПСЖ», «Челси» и «Арсенала». Однако «Атлетик» настаивал на сохранении игрока, который в итоге принял решение остаться в клубе.

«Лето было сложным. К тому же эти засранцы [из «Барсы»] – Ламин [Ямаль], [Алехандро] Бальде и другие – совсем не помогали. Они постоянно писали: «Брат, приезжай, приезжай сейчас», – сказал вингер «Атлетика » и сборной Испании .

Также Уильямс заявил, что другие игроки каталонской команды также писали ему о переходе.

Несмотря на то, что «Барселона » в итоге подписала его соотечественника Дани Ольмо, Уильямс отметил, что продолжает получать сообщения от болельщиков каталонского клуба в социальных сетях.

«Трудно полностью от этого отвлечься. Мне все еще пишут, даже несмотря на то, что со мной больше не связывают [переход в клуб]. Там всего понемногу. Много людей пишут: «Переходи в «Барсу». Другие говорят: «Ты нам больше не нужен», – сказал Нико Уильямс для La Revuelta.