«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров – 27
«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам.
Как сообщает Opta, за 14 туров Мир РПЛ грозненцы пропустили уже 27 мячей, предыдущий антирекорд в 24 гола был отмечен в 2005 году. По итогам того сезона клуб вылетел из высшего дивизиона.
Также «Ахмат» пропустил на 6,6 гола больше ожидаемого в этом сезоне РПЛ: 27 голов при 20,4 xGA, это худший результат в лиге.
На данный момент команда Сергея Ташуева занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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