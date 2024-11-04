«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам после 14 туров – 27

«Ахмат» установил клубный антирекорд по пропущенным голам.

Как сообщает Opta, за 14 туров Мир РПЛ грозненцы пропустили уже 27 мячей, предыдущий антирекорд в 24 гола был отмечен в 2005 году. По итогам того сезона клуб вылетел из высшего дивизиона.

Также «Ахмат » пропустил на 6,6 гола больше ожидаемого в этом сезоне РПЛ: 27 голов при 20,4 xGA, это худший результат в лиге.

На данный момент команда Сергея Ташуева занимает 15-е место в чемпионате России, набрав 9 очков.