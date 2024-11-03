Джеррарда освистали после проигрыша «Аль-Иттифака». У команды 4 поражения в 6 последних играх

Стивеном Джеррардом недовольны в Саудовской Аравии.

В субботу его «Аль-Иттифак » проиграл «Аль-Кадисии» (0:2) в рамках саудовской лиги. После матча Джерарда освистала значительная часть болельщиков его команды.

За последние 6 игр у «Аль-Иттифака» 4 поражения и 2 ничьих. Клуб также вылетел из Кубка от команды 2-й лиги.