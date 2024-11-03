Джеррарда освистали после проигрыша «Аль-Иттифака». У команды 4 поражения в 6 последних играх
Стивеном Джеррардом недовольны в Саудовской Аравии.
В субботу его «Аль-Иттифак» проиграл «Аль-Кадисии» (0:2) в рамках саудовской лиги. После матча Джерарда освистала значительная часть болельщиков его команды.
За последние 6 игр у «Аль-Иттифака» 4 поражения и 2 ничьих. Клуб также вылетел из Кубка от команды 2-й лиги.
Опубликовано: Sports
Источник: Daily Mail
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