Семин о Слуцком: «Очень сложно занять 2-е место в Китае – уровень высок, много квалифицированных иностранцев. Приятно, что представляют российскую футбольную школу»

Юрий Семин оценил результат Леонида Слуцкого в Китае.

«Шанхай Шеньхуа » занял второе место в чемпионате Китая по итогам этого сезона, уступив один балл чемпиону «Шанхай Порт».

Под руководством российского специалиста «Шанхай Шеньхуа » показал лучший результат за 16 лет в чемпионате Китая.

«Занять второе место в чемпионате Китая очень сложно, потому что конкуренция большая, уровень команд достаточно высок.

Наблюдал за матчами команды Леонида Слуцкого, понял, что много квалифицированных иностранных игроков, футболистов хорошего уровня, много людей ходят на футбол.

Хотел бы поздравить Леонида Слуцкого и его помощников с этим достижением, они молодцы, хорошо сработали.

Приятно, что они представляют российскую футбольную школу, очень достойно и сильно провели этот чемпионат».

На его месте я бы не стал задумываться сейчас о каком-то переходе, у него все идет хорошо, его уважают. Его команде нужно двигаться дальше.

А так, конечно, европейские лиги просматривают Китай, кто хорошо себя проявляет, уезжает в европейские лиги, как игроки, так и тренеры», – сказал бывший главный тренер сборной России Юрий Семин.