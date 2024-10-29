«Краснодар» обошел «Зенит» и стал главным фаворитом на титул РПЛ по версии Opta после 13 туров. «Локо» – 3-й, шансы «Спартака» – меньше 0,1%
«Краснодар» стал главным фаворитом Мир РПЛ по версии Opta.
Краснодарцы, лидирующие в чемпионате с 33 очками после 13 туров, с вероятностью в 47,3% станут чемпионами. Команда Мурада Мусаева обошла «Зенит», возглавлявший рейтинг после 10-го тура.
Петербуржцы расположились на втором месте – 42%. Шансы на чемпионство также сохраняют «Локомотив» (7,4%), «Динамо» (2,2%) и ЦСКА (1,1%).
«Спартак», находящийся на шестой строчке в турнирной таблице, имеет вероятность победы в турнире менее 0,1%.
Главными претендентами на прямой вылет считаются «Ахмат» и «Оренбург».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал Opta Sports
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