Натали Портман на футбольном «Оскаре»: потроллила «Реал», вручила «ЗМ» другой красотке и призналась, что болеет за «ПСЖ»

«Париж, я люблю тебя».

Одна из главных звезд церемонии «Золотого мяча» – Натали Портман. Голливудская актриса частый гость парижских мероприятий: Олимпиада, Неделя моды и теперь вот «Золотой мяч», которому она на сцене дала простое и емкое описание – футбольный «Оскар».

«Мы живем в Париже, так что «ПСЖ». Портман назвала любимую команду и порадовала фанов «Барсы»

Натали привлекла внимание еще до официальной части. Во время совместного фото с молодыми звездами «Барселоны» Ламином Ямалем, Пау Кубарси и Дани Ольмо актриса отчетливо показала в камеру, а затем и игрокам четыре пальца.

Неужели отсылка к недавним 4:0 в класико и тому самому жесту Гави в адрес Винисиуса?

Болельщики прочитали именно так, а «Барса» залила видео себе в соцсети.

Главный момент с участием Портман каталонцам тоже понравился. Актрису пригласили, чтобы она вручила «Золотой мяч» полузащитнице «Барсы» Айтане Бонмати.

Тут и прозвучал футбольный «Оскар».

Натали призналась, что она большая поклонница футбола, особенно женского. На сцене у нее спросили о командных предпочтениях: «Мы живем в Париже, так что «ПСЖ». Мы часто ходим на матчи «ПСЖ», – ответила Портман.

Да, актриса не только снималась в киноальманахе «Париж, я люблю тебя», но теперь и живет с детьми в столице Франции. Летом 2023-го Натали впервые появилась на публике после слухов о разводе с мужем, французским хореографом Бенжаменом Мильпье, именно на матче «ПСЖ».

Портман основала самый дорогой женский клуб в мире. Это какой?

С женским футболом у Портман еще более тесная связь.

В 2019-м она посетила матч Национальной женской соккер-лиги (NWSL) – и тогда у нее возникла идея создать команду в Лос-Анджелесе, чтобы «изменить футбольную культуру». Она обсудила идею с подругами, в итоге в проект вошли больше 100 человек, в том числе множество знаменитостей.

Клуб назвали «Эйнджел Сити» . Две трети совладельцев – женщины, в том числе звезды Ева Лонгория, Джессика Честейн, Дженнифер Гарнер. А еще теннисистки Серена Уильямс, Билли Джин Кинг и многие американские футболистки.

Летом 2024-го CEO компании The Walt Disney Боб Айгер и его жена Уиллоу Бэй инвестировали в клуб 50 миллионов долларов и стали его мажоритарными акционерами. После этой сделки «Эйнджел Сити» превратилась в самый дорогой женский спортивный клуб в мире – его оценили в 250 млн.

И Портман все еще в совете директоров клуба.

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Фото: AFP /FRANCK FIFE