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Канчельскис о тен Хаге: «Слабейший тренер, с увольнением перетянули, надо было прощаться после победы в Кубке. С Фергюсоном некрасиво поступили – их наказывает судьба»

Андрей Канчельскис высказался об увольнении Эрика тен Хага.

Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.

Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.

– С тен Хагом надо было прощаться в конце прошлого сезона после победы в Кубке Англии. Тогда бы расстались на хорошей ноте. С его увольнением перетянули.

Сейчас придет новый тренер, ему нужны будут новые игроки, а это опять большие затраты. Не думаю, что они сильно сэкономили на работниках клуба, лишив их обедов. Придется опять раскошелиться.

Можно, конечно, еще кого-то продать из этого состава, но вряд ли найдутся покупатели на этих игроков, которые отдадут по 100 млн евро.

Не очень понимаю политику руководства клуба. С Фергюсоном тоже некрасиво поступили – не по-человечески. Вот их и наказывает судьба. А у тен Хага пошли на поводу.

Теперь команда в психологической яме. С 14-го места будет не так уж и легко выбираться.

– Можно ли назвать тен Хага слабейшим тренером в истории «МЮ»?

– Да, так и есть. Даже несмотря на трофеи. Результаты в АПЛ и еврокубках говорят сами за себя. И говорят они ровно о том, что тен Хаг – слабейший тренер.

Это было видно невооруженным глазом, – сказал бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис.

Тен Хаг заслужил увольнение. Но он не главная беда «МЮ»

Тен Хаг уволен – оставил «МЮ» 14-м в АПЛ

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «РБ Спорт»
logoМанчестер Юнайтед
logoАлекс Фергюсон
logoпремьер-лига Англия
logoАндрей Канчельскис
logoЭрик тен Хаг
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