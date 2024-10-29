Канчельскис о тен Хаге: «Слабейший тренер, с увольнением перетянули, надо было прощаться после победы в Кубке. С Фергюсоном некрасиво поступили – их наказывает судьба»
Вчера «Манчестер Юнайтед» официально объявил об уходе нидерландского специалиста с поста главного тренера.
Под его руководством команда выиграла Кубок английской лиги в сезоне-2022/23 и Кубок Англии в сезоне-2023/24.
– С тен Хагом надо было прощаться в конце прошлого сезона после победы в Кубке Англии. Тогда бы расстались на хорошей ноте. С его увольнением перетянули.
Сейчас придет новый тренер, ему нужны будут новые игроки, а это опять большие затраты. Не думаю, что они сильно сэкономили на работниках клуба, лишив их обедов. Придется опять раскошелиться.
Можно, конечно, еще кого-то продать из этого состава, но вряд ли найдутся покупатели на этих игроков, которые отдадут по 100 млн евро.
Не очень понимаю политику руководства клуба. С Фергюсоном тоже некрасиво поступили – не по-человечески. Вот их и наказывает судьба. А у тен Хага пошли на поводу.
Теперь команда в психологической яме. С 14-го места будет не так уж и легко выбираться.
– Можно ли назвать тен Хага слабейшим тренером в истории «МЮ»?
– Да, так и есть. Даже несмотря на трофеи. Результаты в АПЛ и еврокубках говорят сами за себя. И говорят они ровно о том, что тен Хаг – слабейший тренер.
Это было видно невооруженным глазом, – сказал бывший игрок «МЮ» Андрей Канчельскис.
Тен Хаг заслужил увольнение. Но он не главная беда «МЮ»
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