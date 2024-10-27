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Анчелотти о 0:4 от «Барсы»: «Это был равный матч. В течение 60 минут «Реал» играл хорошо, нужно забыть последние полчаса»

Карло Анчелотти доволен игрой «Реал», несмотря на разгром от «Барсы» (0:4).

«Мое мнение об этом матче таково, что это была равная игра.

У нас были шансы, мы провели первый тайм с хорошей интенсивностью, могли забить, немного не хватило точности, и мы могли выйти вперед, но когда они забили, они забили два гола, которые лишили нас сил. У них были свободные зоны, мы рисковали в обороне, и они создавали много моментов на контратаках.

В первом тайме мне понравилась команда. Понятно, что мы расстроены. Я должен поблагодарить болельщиков, потому что они поддерживали нас до 90-й минуты. Нам не нужно обесценивать все, что мы сделали, нет причин для этого. В течение 60 минут мы играли хорошо, и нам нужно забыть последние полчаса», – сказал главный тренер «Реал».

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Marca
logoКарло Анчелотти
logoБарселона
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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