У Мбаппе 2 отмененных гола в матче с «Барселоной». Букмекеры котировали его самым вероятным автором забитого мяча
Килиан Мбаппе дважды забил в класико, но оба гола отменили.
Француз забил на 30-й и 66-й минутах. Оба гола были отменены из-за офсайда. Всего за весь матч форвард «Реала» 8 раз попал в положение вне игры.
До игры Мбаппе котировался самым вероятным автором гола в класико. На него можно было поставить с коэффициентом 1.85.
Магия Флика: 15 минут суперсилы, Левандовски почти недостижим для Мбаппе, коэффициенты посрамлены
Опубликовала: Венера Кравченко
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