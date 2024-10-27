У Мбаппе 2 отмененных гола в матче с «Барселоной». Букмекеры котировали его самым вероятным автором забитого мяча

Килиан Мбаппе дважды забил в класико, но оба гола отменили.

Француз забил на 30-й и 66-й минутах. Оба гола были отменены из-за офсайда. Всего за весь матч форвард «Реала» 8 раз попал в положение вне игры .

До игры Мбаппе котировался самым вероятным автором гола в класико. На него можно было поставить с коэффициентом 1.85.

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Магия Флика: 15 минут суперсилы, Левандовски почти недостижим для Мбаппе, коэффициенты посрамлены