Артем Дзюба: «Когда есть результат, то говорят, что я заведен, когда нет – что я не в форме. Это большое вранье»

Артем Дзюба рассказал, о высоком уровне настроя на матчи.

– Дзюба в «Акроне» заведенный?

– Это миф вообще. Я часто заведенный. Когда есть определенный результат, то говорят, что заведенный, когда нету его, говорят, что я не в форме. Это большое вранье.

Я люблю соревноваться, спорить, определенные вещи меня заводят. Я в «Локомотиве» что в первое время, что потом был одинаковым. Просто есть нюансы. В целом я тот же, просто с возрастом у тебя немного другая ответственность. В молодом или среднем возрасте ты отвечаешь, прежде всего, за себя, – рассказал форвард «Акрона ».