«Сочи» сыграет с костромским «Спартаком». Сочинцы, поддержите команду в домашнем кубковом матче!

«Сочи» принимает костромской «Спартак» в 6-м раунде Фонбет Кубка России.

Матч пройдет в среду, 30 октября, в 20:00 на стадионе «Фишт».

Сочинцы не знают поражений в шести последних домашних матчах и располагаются на пятом месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги. «Спартак» Кострома же занимает третье место в «Золоте» LEON-Второй лиги А и не проигрывает в четырех последних матчах. Приходите поддержать «Сочи» на стадионе!

Билеты на матч можно приобрести по ссылке .