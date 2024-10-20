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Станкович об отсутствии Зиньковского в заявке на игру с «Краснодаром»: «Не можем поставить всех, ничего личного. Слава богу, что он здоров»

Деян Станкович объяснил отсутствие Антона Зиньковского в заявке на матч РПЛ с «Краснодаром» (0:3).

Сообщалось, что футбольный агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять хавбека на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой от красно-белых.

— Почему Зиньковского не было в заявке? Он выведен из команды? Антон сказал, что он здоров…

— Слава богу, что он здоров. Проблема в том, что все здоровы, но заявка ограничена, мы не можем поставить всех. Это тренерский выбор, и ничего более. У нас впереди много матчей, здесь ничего личного к Антону, – сказал тренер «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
logoСпартак
logoДеян Станкович
logoпремьер-лига Россия
logoАнтон Зиньковский
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