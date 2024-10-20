Станкович об отсутствии Зиньковского в заявке на игру с «Краснодаром»: «Не можем поставить всех, ничего личного. Слава богу, что он здоров»
Деян Станкович объяснил отсутствие Антона Зиньковского в заявке на матч РПЛ с «Краснодаром» (0:3).
Сообщалось, что футбольный агент Павел Андреев предложил «Спартаку» обменять хавбека на Сергея Пиняева из «Локомотива» с доплатой от красно-белых.
— Почему Зиньковского не было в заявке? Он выведен из команды? Антон сказал, что он здоров…
— Слава богу, что он здоров. Проблема в том, что все здоровы, но заявка ограничена, мы не можем поставить всех. Это тренерский выбор, и ничего более. У нас впереди много матчей, здесь ничего личного к Антону, – сказал тренер «Спартака».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости