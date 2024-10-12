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Глушенков о возможном переходе: «Челси», «Рома» – да, «Валенсия» – нет. «Жирона»? Вдруг они как «Лестер», сезон выдали – и в Сегунду»

Максим Глушенков порассуждал о своем будущем в клубах Европы.

– А про «Жирону» – это правда или нет?

– Я не знаю. Так же прочитал.

– Ты сказал, что в «Гавр» как Кузяев не пойдешь. А «Жирона»?

– Я на интервью у Нобеля Арустамяна говорил: не может быть такого, что это как «Лестер»? Сезон выдали – и потом в Сегунду.

– То есть в такую команду ты не пойдешь?

– Надо смотреть. Как сказал Нобель, они же из City Football Group (футбольный холдинг, который владеет «Манчестер Сити» и другими клубами – Спортс’‘).

– Давай интерактив. Я тебе называю клубы, а ты говоришь – да или нет. «Рома».

– Наверное, да. Ты мне сейчас будешь называть средние клубы, про которые я могу сказать «да», но, может быть, и «нет».

– «Челси».

– Да.

– 146-м игроком туда?

– Раздевалки не хватит (улыбается).

– «Валенсия».

– Нет, наверное.

Transfermarkt  оценил тебя в 16 миллионов евро – ты третий в «Зените», больше стоят Вендел и Клаудиньо. Ты бы во сколько себя оценил?

– Не знаю. Оценили в 16 миллионов – вот пусть и будет 16. Это если по-футбольному, а так – бесценен, – сказал полузащитник «Зенита» Глушенков.

Он также ответил на вопрос о реальности перехода в клуб уровня «Барсы»: «Закончим сезон, если прогресс будет, будем смотреть. Примеры есть – Сафонов в «ПСЖ».

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Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: «СБГ Шоу»
logoЗенит
logoЧелси
logoпремьер-лига Россия
logoпремьер-лига Англия
logoВаленсия
logoЛа Лига
возможные трансферы
logoЛестер
logoЖирона
logoНобель Арустамян
logoМаксим Глушенков
деньги
Transfermarkt (Трансфермаркт)
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