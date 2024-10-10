Шченсны о целях в «Барсе»: «Ла Лига, ЛЧ, Кубок – хочу выиграть как минимум два из этих трофеев. Я приехал сюда побеждать, а не просто хорошо проводить время»

Войчех Шченсны рассказал, чего хочет достичь в «Барселоне».

«Мне бы хотелось выиграть трофеи, которых я никогда раньше не выигрывал. Есть два или три трофея, за которые можно побороться – например, Кубок Испании , Ла Лига и Лига чемпионов. Я хочу завоевать как минимум два из них. Тогда я смогу завершить карьеру, зная, что сделал нечто невероятное в свой последний сезон. Это одна из моих главных целей.

Честно говоря, я приехал сюда побеждать, а не просто хорошо проводить время. Я отлично провел время в Марбелье, именно там я жил до переезда в Барселону. Так что я приехал сюда не для этого. Я приехал сюда, чтобы побеждать, но я хочу, чтобы по завершении этого опыта у меня было ощущение, что я сделал что-то экстраординарное. Было бы невероятно после объявления о завершении карьеры приехать сюда и выступить на уровне, которого требует история этого клуба.

Хочу сказать, что уровень клуба очень высок. Вернуться после завершения карьеры, достичь такого уровня и выиграть трофеи было бы для меня чем-то экстраординарным. Поэтому я хочу стать маленькой частью огромной истории этого клуба», – сказал голкипер «Барселоны».