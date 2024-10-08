Лунев о Тюкавине: «Зависимый нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, Костя качественно делает свою работу»
Андрей Лунев прокомментировал игру Константина Тюкавина.
В 11-м туре Мир российской Премьер-лиги «Динамо» уступило ЦСКА со счетом 1:2. 22-летний форвард бело-голубых не отметился результативными действиями.
– Константин Тюкавин, возможно, провел не лучшую игру…
– Как и вся команда.
– Тюкавин – лучший нападающий России в последние два года?
– Тяжело ответить. Костя молодец, делает свою работу. Опять же, он человек зависимый. Нападающий, которому нужны мячи. Когда ему доставляют, он делает свою работу качественно, когда не доставляют, он этого не может сделать.
Это командная игра, поэтому тут выделять кого-то не совсем правильно, – сказал вратарь «Динамо» Андрей Лунев.
Канчельскис о Тюкавине: «С переходом в Европу затягивать не нужно. Потенциал играть там есть, надо при первой же возможности уезжать»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
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