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Винисиус пропустит матчи сборной Бразилии из-за травмы шейного отдела (Аранча Родригес)

Винисиус пропустит ближайшие матчи сборной Бразилии.

Об этом сообщает журналистка Аранча Родригес.

Ранее Винисиус получил травму шейного отдела позвоночника. Была информация, что она несерьезная, бразилец пропустит из-за нее несколько дней.

Бразилия в октябре сыграет с Чили и Перу.

Опубликовано: Sports
Источник: аккаунт Аранчи Родригес в X
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