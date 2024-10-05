4

Хавертц забил в 7 матчах на «Эмирейтс» подряд и повторил рекорд ван Перси

Кай Хавертц продлил серию голов в домашних матчах до 7 игр.

Полузащитник отличился на 58-й минуте игры с «Саутгемтоном» (3:1) в 7-м туре АПЛ.

Немец ранее забил на своем поле «ПСЖ», «Лестеру», «Болтону», «Брайтону», «Вулверхэмптону», а также «Эвертону» в прошлом сезоне.

Хавертц повторил рекорд «Эмирейтс», установленный Робином ван Перси в 2012 году. На «Хайбери» забить в 8 играх подряд удавалось троим, в том числе Тьерри Анри. Это клубный рекорд.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер редактора Opta Sports Харви Даунса
logoЭмирейтс
logoРобин ван Перси
logoТьерри Анри
logoпремьер-лига Англия
logoАрсенал
logoСаутгемптон
Хайбери
logoКай Хавертц
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сака сделал 7 голевых передач в 7 турах АПЛ. Больше в топ-лигах нет ни у кого
18сегодня, 15:40
Месси – первая ассоциация с ЛЧ у Гвардиола, Хавертца, Бареллы, Гакпо, Альвареса и Де Поля
38вчера, 19:13
Мусиала, Рюдигер, Виртц, Хавертц, Киммих – в заявке сборной Германии на матчи с Нидерландами и Боснией в Лиге наций
103 октября, 08:34
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Автобус «Ростова» попал в ДТП после матча со «Спартаком». Предварительно никто не пострадал («РБ Спорт»)
211 минут назад
«Реал» не проигрывает в Ла Лиге 41 матч. Рекорд у «Барселоны» – 43 игры
1012 минут назад
Карвахаль в слезах покинул поле на носилках, травмировав колено в борьбе с Пино на 93-й минуте игры с «Вильярреалом». Защитник «Реала» кричал от боли
4019 минут назадФото
«Реал» обыграл «Вильярреал» благодаря голам Винисиуса и Вальверде из-за штрафной – 2:0
10533 минуты назад
Чемпионат Испании. «Реал» победил «Вильярреал», «Сельта» вдевятером обыграла «Лас-Пальмас»
36133 минуты назад
«Золотой мяч» Винисиусу!» Фанаты «Реала» после гола бразильца «Вильярреалу»
2637 минут назад
Винисиус из-за проблем с плечом заменен в конце игры с «Вильярреалом»
1544 минуты назад
Антони и Маласиа – худшие трансферы «МЮ» при тен Хаге по версии The Guardian, они оценены на 1 из 5. Лисандро – лучший
1250 минут назад
Винисиус забил 4 гола и сделал 4 ассиста в 9 турах Ла Лиги
1052 минуты назад
«Интер» дома победил «Торино» – 3:2. Тюрам сделал хет-трик, гости играли вдесятером с 20-й
2952 минуты назад
Ко всем новостям
Последние новости
Че Адамс: «Мне дали имя в честь Че Гевары. Оно уникальное, я рад носить его»
219 минут назад
«Монако» обыграл «Ренн» – 2:1. Балогун забил победный гол, Головин вышел на 70-й
1231 минуту назад
Чемпионат Франции. «Монако» Головина победил «Ренн», «Лилль» обыграл «Тулузу»
1133 минуты назад
Флик о недовольстве Ямаля и Левандовски заменами в матче с «Янг Бойз»: «Это было необходимо. Я решаю, они должны принять это – и принимают»
435 минут назад
«Бордо» впервые выиграл в 4-м дивизионе Франции благодаря дублю Кэрролла головой. Клуб идет на строчку выше зоны вылета
553 минуты назад
Алонсо о 2:2 с «Хольштайном» после 2:0: «Байеру» не хватило ума. Мы думали, что игра сделана, гол перед перерывом был сигналом. Это наша вина»
1сегодня, 20:21
Чемпионат Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Роналду разгромил «Аль-Орубу», «Аль-Хилаль» Малкома обыграл «Аль-Ахли» Фирмино
14сегодня, 20:08
МЛС. «Интер Майами» Месси в гостях у «Торонто», «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс» 
17сегодня, 20:00Live
«От ФИФА и УЕФА пришла директива с призывом отказывать России в проведении матчей. Это шантаж и запугивание. Сегодня-завтра нас все равно восстановят». Депутат Свищев о сборной
18сегодня, 19:58
Ретеги набрал 17 очков в фэнтези Серии А за 3+1. Форвард «Аталанты» – лучший бомбардир чемпионата Италии
1сегодня, 19:55Фэнтези