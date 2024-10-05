Хавертц забил в 7 матчах на «Эмирейтс» подряд и повторил рекорд ван Перси
Кай Хавертц продлил серию голов в домашних матчах до 7 игр.
Полузащитник отличился на 58-й минуте игры с «Саутгемтоном» (3:1) в 7-м туре АПЛ.
Немец ранее забил на своем поле «ПСЖ», «Лестеру», «Болтону», «Брайтону», «Вулверхэмптону», а также «Эвертону» в прошлом сезоне.
Хавертц повторил рекорд «Эмирейтс», установленный Робином ван Перси в 2012 году. На «Хайбери» забить в 8 играх подряд удавалось троим, в том числе Тьерри Анри. Это клубный рекорд.
Опубликовал: Александр Суряев
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