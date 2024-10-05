Хавертц забил в 7 матчах на «Эмирейтс» подряд и повторил рекорд ван Перси

Кай Хавертц продлил серию голов в домашних матчах до 7 игр.

Полузащитник отличился на 58-й минуте игры с «Саутгемтоном» (3:1) в 7-м туре АПЛ .

Немец ранее забил на своем поле «ПСЖ», «Лестеру», «Болтону», «Брайтону», «Вулверхэмптону», а также «Эвертону» в прошлом сезоне.

Хавертц повторил рекорд «Эмирейтс », установленный Робином ван Перси в 2012 году. На «Хайбери » забить в 8 играх подряд удавалось троим, в том числе Тьерри Анри. Это клубный рекорд.