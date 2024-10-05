«Ман Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд – 41 победа, 9 ничьих

«Манчестер Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд.

Сегодня команда Пепа Гвардиолы победила «Фулхэм » в матче 7-го тура АПЛ – 3:2.

Серия «горожан» без поражений на «Этихад Стэдиум» насчитывает 50 матчей – команда одержала 41 победу во всех турнирах и 9 раз сыграла вничью.

Последнее поражение «Сити » на домашней арене было зафиксировано 12 ноября 2022 года – в игре с «Брентфордом» (1:2).