«Ман Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд – 41 победа, 9 ничьих
«Манчестер Сити» не проигрывает дома 50 матчей подряд.
Сегодня команда Пепа Гвардиолы победила «Фулхэм» в матче 7-го тура АПЛ – 3:2.
Серия «горожан» без поражений на «Этихад Стэдиум» насчитывает 50 матчей – команда одержала 41 победу во всех турнирах и 9 раз сыграла вничью.
Последнее поражение «Сити» на домашней арене было зафиксировано 12 ноября 2022 года – в игре с «Брентфордом» (1:2).
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер АПЛ
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