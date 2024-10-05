«Барса» может отдать Фати в аренду в январе. Это станет возможно, если клуб выйдет на правило 1:1

«Барселона» хотела бы отдать Ансу Фати в аренду в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне полузащитник сыграл всего 28 минут во всех соревнованиях. Его полноценное возвращение в состав команды не состоялось из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ханси Флик изначально рассчитывал на игрока, но теперь вряд ли сможет обеспечить ему достаточно игрового времени. В «Барсе» считают, что лучшим решением было бы найти для Фати клуб для аренды, чтобы он мог набирать ритм с января, но сделать это получится только в том случае, если клуб выйдет на правило 1:1.

Отмечается, что руководство «Барселоны» продолжит поддерживать Ансу, но уже запланировало встречу с его агентом Жорже Мендешем , чтобы найти правильное решение. В Испании есть клубы, готовые арендовать Фати, и решение будет принимать сам игрок, который расстроен отсутствием игровой практики. Клуб рассчитывает, что вопрос будет решен уже в ноябре, пишет Diario Sport.

Речь о продаже пока не идет, так как Флик не хотел бы терять состав в середине сезона, тем более что Фати был зарегистрирован на матчи. Его уход станет возможен, если клубу удастся найти адекватную замену в резервной команде или на рынке.

Действующий контракт 21-летнего игрока рассчитан до 2027 года. Его статистика доступна здесь .