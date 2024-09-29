На игре «Вест Бромвича» и «Шеффилд Уэнсдей» умер болельщик. Матч Чемпионшипа был остановлен, но фаната не удалось спасти
Болельщик «Вест Бромвича» умер на матче с «Шеффилд Уэнсдей».
Около 3000 болельщиков клуба присутствовали на выезде в Южный Йоркшир. В ходе первого тайма фанаты потребовали остановить игру, на помощь фанату пришли стюарды и медики, но его не удалось спасти. В скором времени матч возобновился.
«Вест Бромвич» опустошен известием о трагической кончине болельщика после неотложной медицинской помощи во время субботнего матча с «Шеффилд Уэнсдей».
Клуб связался с семьей болельщика, чтобы передать свои соболезнования, и просит позволить им скорбеть в частном порядке. Наши мысли останутся с его близкими в это невероятно печальное время», – говорится в заявлении клуба.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
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