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  • На игре «Вест Бромвича» и «Шеффилд Уэнсдей» умер болельщик. Матч Чемпионшипа был остановлен, но фаната не удалось спасти
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На игре «Вест Бромвича» и «Шеффилд Уэнсдей» умер болельщик. Матч Чемпионшипа был остановлен, но фаната не удалось спасти

Болельщик «Вест Бромвича» умер на матче с «Шеффилд Уэнсдей».

Около 3000 болельщиков клуба присутствовали на выезде в Южный Йоркшир. В ходе первого тайма фанаты потребовали остановить игру, на помощь фанату пришли стюарды и медики, но его не удалось спасти. В скором времени матч возобновился.

«Вест Бромвич» опустошен известием о трагической кончине болельщика после неотложной медицинской помощи во время субботнего матча с «Шеффилд Уэнсдей».

Клуб связался с семьей болельщика, чтобы передать свои соболезнования, и просит позволить им скорбеть в частном порядке. Наши мысли останутся с его близкими в это невероятно печальное время», – говорится в заявлении клуба.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Daily Mail
происшествия
болельщики
logoВест Бромвич
logoШеффилд Уэнсдей
logoчемпионшип
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