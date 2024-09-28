«Челси» потратил 300 млн на игроков без опыта АПЛ. И давление на нас возросло». У Поттера вопросы к бывшим боссам

Даже сборную Англии.

«Челси» уволил Грэма Поттера в апреле 2022-го. С тех пор тренер изредка появлялся на матчах АПЛ. А спустя 17 месяцев решился на большое интервью – Мэтту Лоу из The Telegraph . Собрали главное.

● Готов вернуться и считает, что не достиг потолка.

«Я уже довольно давно думаю о возвращении. Но это должен быть правильный шаг, с воодушевлением жду.

Не так давно Эдди Хау уходил из «Борнмута» после вылета. Он взял 18 месяцев перерыва, а теперь тренирует «Ньюкасл» и делает это блестяще. Унаи Эмери воспринимался публикой иначе после увольнения из «Арсенала». Посмотрите, где он сейчас.

Это футбол и его особенности. Моя работа в «Челси» – невероятный опыт. Да, все пошло не так, как я хотел, но я уверен, что буду прогрессировать как тренер и дальше».

● Справиться с карьерным испытанием помогло время с семьей. И Тэйлор Свифт.

«Мое состояние похоже на процесс скорби – со временем становится лучше, отпускает. Нужно было постараться не винить во всем себя, но и не перекладывать всю ответственность за провал на других. Нужно найти баланс. Иначе можно сидеть и унижать самого себя, думая, что все идет не так по твоей вине.

Меня уволили через семь месяцев после подписания пятилетнего контракта, я ушел из отличного «Брайтона». Поэтому да, это нужно было пережить.

Первые шесть месяцев дались особенно тяжело, потому что я очень усердно работал над тем, чтобы получить возможность возглавить топ-клуб. В тот момент я считал, что это не единственный шанс, который я получу, ведь я хорошо поработал с «Брайтоном». Поэтому я оценивал возможность поработать в «Челси» как один из вариантов. Мне нужно было понять, выбираю ли я лучший сценарий для себя. Решил, что да.

Я не считаю, что сделал неправильный выбор. Просто не сложилось. Я ни о чем не жалею, но, разумеется, когда тебя увольняют, ты чувствуешь разочарование, некоторую злость и горечь от подобного решения.

Самое главное в этот момент – тесная связь с моей семьей и друзьями. Быть у всех на глазах – часть работы тренера. Поэтому, когда нет необходимости светиться перед медиа, я стараюсь этого не делать.

Я посмотрел на работу английской сборной по регби, съездил в США и посещал соревнования по другим видам спорта, побывал на Фолклендских островах и выступил там с лекцией о лидерских качествах. А еще, к ужасу моего 14-летнего сына, который составил мне компанию, я сходил на концерт Тэйлор Свифт. Он не такой большой фанат, как я».

● Уже не первый год учит испанский язык.

Писали, что Грэм готовится к Ла Лиге, но слухи не подтвердились. Англичанин говорит, что занимается просто для крепости ума.

«Мозг постепенно стареет, поэтому любое обучение дается все сложнее. Мне нужно было придумать досуг, во время которого я могу полностью отключаться от футбола.

Таким стали зал и испанский. У меня есть учитель. Сейчас я взял небольшой перерыв, но все еще делаю домашние задания и занимаюсь в приложениях. Посмотрим, как пройдут ближайшие недели и месяцы в плане предложений от других клубов, но вообще испанским я занимаюсь просто для того, чтобы развиваться и прокачивать мозг».

● Пошел в тренажерку.

Со времен «Брайтона» Поттер стал выглядеть заметно опрятнее. Перед дебютным матчем Лиги чемпионов с «Челси» на пресс-конференции признавался, что впервые сходил в дорогой барбершоп. А еще стал чаще посещать тренажерный зал, что сказалось на его фигуре.

«Удивительно, как тебя могут преобразить прическа и правильно подстриженная борода! Стал ли я выглядеть лучше? Пожалуй, да. Но, глядя на старые фото, могу сказать, что это во многом связано с тем, что я попросту очень плохо выглядел раньше.

У меня была низкая планка, поэтому я особо ничего и не делал с внешностью. Но частью рефлексии после ухода из «Челси» стало осознание того, что за собой надо следить. Я постарался внедрить больше полезных привычек в ежедневное расписание, чем очень доволен».

● В «Челси» жизнь усложняло руководство. Зачем-то потратило 300 млн зимой, никого не продало и создало хаос.

За семь месяцев в клубе Поттер не смог построить команду и добиться стабильных результатов.

«Я беру ответственность за результаты на себя. Я никогда не говорил, что идеален, я говорил, что мы, тренеры, постоянно учимся. И я благодарен полученному опыту.

Но считаю, что важен контекст. Проще всего сделать вывод: «Ага, «Челси» не выигрывает, значит, виноват тренер, ведь он никогда не работал на таком уровне». Я не могу сказать, что это утверждение полностью неправильное, но оно точно не на все сто верное.

Ситуацию можно было описать словосочетанием «идеальный шторм». За первые шесть недель нам предстояло сыграть 14 матчей – до чемпионата мира. Было ощущение, что нас запихнули в стиральную машину, потому что времени на подготовку к матчам не было – после окончания предыдущего через пару дней уже был следующий.

Травмировались Рис Джеймс и Уэсли Фофана. Кажется, и на чемпионате мира у нас было больше всего представителей. А после турнира мы потеряли Рахима Стерлинга и Кристиана Пулишича.

Потом руководство решило потратить 300 млн фунтов на новичков в январе. На игроков, у которых нет опыта в АПЛ, а в середине сезона в их чемпионатах перерыв. Не стоит ожидать, что после перехода они будут в лучшей форме и понесутся по полю.

Но очевидно, если руководство тратит 300 млн фунтов, давление на команду и на тебя сразу растет. И люди начинают говорить: «Давай результат, вы же столько потратили!»

Если бы я потратил эти деньги на Харри Кейна или Деклана Райса, мы могли бы что-то обсуждать. Но в тот момент решение владельцев было иным.

Мы, тренерский штаб, старались поддерживать решения руководства, но в конце концов у нас оказался огромный состав, поскольку продать никого из игроков не удалось.

Некоторым ребятам приходилось переодеваться буквально на полу. Это не идеальная ситуация, разумеется. Тебе каждый раз приходится выбирать 11 игроков старта, а выйти заслуживает человек 20. Если хоть один тренер скажет, что для него это были бы лучшие условия, я бы очень удивился».

● Считает, что мог пройти «Реал».

Поттера уволили после поражения от «Астон Виллы» (0:2), всего за неделю до четвертьфинала Лиги чемпионов против «Реал Мадрида». Грэм мечтал сыграть против испанского клуба.

«Не буду скрывать, для меня это многое значило. «Мадрид» в 1/4 финала. В голове было только «вау, что за матч». Мы чувствовали, что можем придумать что-то против них. Поэтому увольнение очень расстроило.

Еврокубки это отдельный мир. Победы с «Эстерсундом» в Лиге Европы были прекрасны. Обыграть «Галатасарай» по итогам двух встреч… это было похоже на битву Давида и Голиафа, более неравную – в десять раз.

Но Лига чемпионов особенная. Побывать на «Сан Сиро», обыграть дважды «Милан», победить «Зальцбург» на выезде и пройти «Боруссию», которая через год сыграет в финале. Это был прекрасный опыт».

● Не исключает, что возглавит сборную Англии.

Когда же он вернется? И куда?

«Посчитал, что возвращаться в «Брайтон» этим летом не лучшая идея. Просто не подходящее время для этого. Возможно, позже, потому что у меня много друзей в клубе, я хорошо общаюсь с Тони Блумом и Полом Барбером [президентом и СЕО «Брайтона»].

Сейчас в голове четкое понимание, что следующий шаг – попробовать себя где-то еще.

Могу ли я возглавить сборную? Национальная команда – другой темп. На сборах работа становится намного интенсивнее, чем в клубе. С другой стороны, тренировочных сессий меньше, времени между матчами намного больше.

Пока я ничего не исключаю. Слежу за ситуацией день за днем и принимаю решения в моменте – так я поступаю всегда.

Я занимаюсь этой работой, потому что могу изменить жизни и карьеры людей. Когда оглядываешься назад и видишь, что помог многим игрокам, ты обретаешь смысл. Это та награда, которая приносит мне удовольствие».

Фото: Johan Axelsson/Keystone Press Agency, IMAGO/David Klein/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Clive Rose, Justin Setterfield, Catherine Ivill