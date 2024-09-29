«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 5 туров. «Айнтрахт» отстает на очко, «Лейпциг» – на два, «Байер» и «Дортмунд» – на три
«Айнтрахт» вышел на второе место в Бундеслиге.
Команда Дино Топпмеллера в гостях обыграла «Хольштайн Киль» (4:2) в 5-м туре. Теперь на ее счету 12 очков.
Лидирует «Бавария» – у нее 13 баллов. «Лейпциг» занимает третью строчку (11 очков), следом идут «Байер» и «Боруссия» Дортмунд (по 10).
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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