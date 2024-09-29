«Бавария» лидирует в Бундеслиге после 5 туров. «Айнтрахт» отстает на очко, «Лейпциг» – на два, «Байер» и «Дортмунд» – на три

«Айнтрахт» вышел на второе место в Бундеслиге.

Команда Дино Топпмеллера в гостях обыграла «Хольштайн Киль» (4:2) в 5-м туре. Теперь на ее счету 12 очков.

Лидирует «Бавария » – у нее 13 баллов. «Лейпциг » занимает третью строчку (11 очков), следом идут «Байер » и «Боруссия » Дортмунд (по 10).