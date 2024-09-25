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  • Хорен Байрамян: «Вы не обязаны никому давать в долг, даже если у вас есть деньги. Всем советую научиться говорить «нет», это очень крутое умение»
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Хорен Байрамян: «Вы не обязаны никому давать в долг, даже если у вас есть деньги. Всем советую научиться говорить «нет», это очень крутое умение»

Хорен Байрамян рассказал, как научился отказывать давать деньги в долг.

– Неудачный опыт в бизнесе был?

– Конечно, без этого никак. Я же не великий бизнесмен, у меня нет какой‑то финансовой империи. Просто небольшие дела (смеется).

– С нечистоплотными на руку людьми сталкивались?

– Когда дело касается больших денег, я советуюсь с семьей, и мы принимаем совместное решение. Если по мелочи, то могу и сам что‑то сделать. Но мне повезло, я никогда в жизни с мошенниками не сталкивался.

– Андрей Ещенко рассказывал, что несколько миллионов рублей ему должны знакомые. Вы как относитесь к теме дать в долг?

– Для меня это пройденный этап. В начале карьеры, когда не было денег, а потом резко начал неплохо зарабатывать, был период, когда давали в долг. Мы – я и родители – помогали, как в свое время помогали моим папе с мамой, а потом ждали, когда деньги вернут. Это в большей степени касалось родственников, друзей семьи.

Но наступил момент, когда по прошествии нескольких лет никто ничего не возвращал. У меня даже список был, кто и сколько должен мне и родителям. Потом сказал родителям, чтобы денег не ждали. Они, конечно, еще надеялись, но ничего не поменялось.

Думаю, любой обеспеченный человек сталкивался с подобным. Что касается суммы, то это больше, чем у Ещенко. Честно, я уже и не жду возврата долгов, и это меня тоже чему‑то научило в жизни. Во‑первых, эти истории отсекли от определенных людей, которые не помогут тебе. К сожалению, такие люди есть и среди моих футбольных знакомых.

Во‑вторых, несмотря на совесть и внутреннее желание помочь, я научился отказывать, говорил, что у меня нет денег. И люди обижались на это! Это очень крутое умение, всем советую научиться говорить «нет». Помните, вы не обязаны никому давать в долг, даже если у вас есть деньги, – сказал полузащитник «Ростова».

Байрамян о вере: «Верить в Бога нужно, считаю, – без веры человек блуждает и не может найти себя. Раз в 10 дней хожу в церковь, всегда крестимся и благодарим боженьку, проезжая мимо»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoРостов
logoАндрей Ещенко
logoпремьер-лига Россия
logoХорен Байрамян
logoМатч ТВ
деньги
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